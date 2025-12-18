El Gobierno nacional le restó impacto a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo contra la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo y aseguró que la jornada transcurre con normalidad. “Es un día normal. No nos interesa mucho la protesta”, sintetizó un funcionario del oficialismo mientras avanzaban las columnas sindicales hacia Plaza de Mayo.

El presidente Javier Milei siguió los acontecimientos desde su despacho en la Casa Rosada. A diferencia de otras protestas, el mandatario permaneció en Balcarce 50 por un trámite administrativo vinculado a la firma virtual y desde las 14.15 se encuentra en su oficina, mientras su equipo más cercano mantuvo reuniones en el edificio.

La convocatoria formal estaba prevista para las 15, aunque desde el mediodía comenzaron a concentrarse gremios, partidos de izquierda y sectores opositores en la plaza. El operativo de seguridad delimitó la zona con vallas y mantuvo habilitada solo una porción del espacio público, con accesos restringidos a la Casa Rosada y circulación controlada para los empleados por la calle 25 de Mayo.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, monitoreó el desarrollo de la manifestación desde el Comando Unificado. Según fuentes oficiales, la instrucción a los más de 1.500 efectivos desplegados fue evitar confrontaciones y garantizar que la marcha se desarrolle de manera pacífica, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la cartera informaron que el protocolo aplicado es el habitual, con un sistema de alerta temprana que anticipó posibles incidentes durante la desconcentración, especialmente hacia la tarde. El objetivo operativo fue mantener las columnas en movimiento para evitar concentraciones prolongadas que deriven en cortes totales y colapso vehicular, aunque se registraron forcejeos aislados.

En paralelo, el Ejecutivo destacó que la protesta no coincidió con una jornada de actividad legislativa. “Lo importante es que sea hoy y no un día de sesión”, señaló un interlocutor del oficialismo, al tiempo que remarcó que la agenda gubernamental no se vio alterada.

En la previa, la ministra Monteoliva mantuvo reuniones de coordinación con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para analizar la composición de la protesta y ultimar detalles del operativo. La reforma laboral cuestionada por la CGT fue redactada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y es uno de los ejes legislativos del Gobierno.

Puertas adentro de la Casa Rosada, se reunieron también funcionarios y referentes parlamentarios de La Libertad Avanza para evaluar la coyuntura política, horas después de una sesión en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo no logró avanzar con parte de su agenda. Mientras tanto, desde el Ejecutivo insistieron en que la movilización sindical no modificó el desarrollo normal de la jornada.