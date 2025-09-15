Publicidad
Publicidad

Economía > Comercio exterior

Balance favorable para San Juan tras las rondas de negocios con compradores extranjeros

El director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, destacó que el encuentro del viernes permitió a firmas locales de aceite, vino, pistacho y otros rubros cerrar acuerdos y abrir oportunidades con compradores de Uruguay y Brasil.

Por Yanina Paez

Hace 3 horas
El director de Comercio Exterior explicó que participaron 37 empresas sanjuaninas. Foto: DIARIO HUARPE.

Las rondas de negocios organizadas el pasado viernes en San Juan dejaron un saldo positivo para la producción local. Así lo aseguró el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, quien informó que participaron 37 empresas elaboradoras de aceites, vinos, pistachos y otros productos de la oferta exportable provincial, con resultados concretos y expectativas de crecimiento.

“Realizamos las rondas de negocios con 37 empresas locales elaboradoras de aceites, de vino, de pistacho, de toda la oferta productiva de San Juan”, señaló Alonso en diálogo con DIARIO HUARPE. “Entre el 5 y el 10% de las firmas que participaron cerraron negocios el mismo viernes. Hemos tenido tres empresas que concretaron ventas de contenedores de aceite de oliva y de aceituna”, detalló.

Publicidad

El funcionario explicó que los mercados internacionales mostraron un fuerte interés en los productos sanjuaninos. “La gente de Uruguay está muy interesada en el pistacho, mientras que en Brasil se sorprendieron por la calidad de los vinos. En el 100% de los casos encuestados, los compradores manifestaron que seguirán avanzando en potenciales acuerdos comerciales”, destacó.

El encuentro reunió a productores, exportadores y operadores internacionales en un espacio diseñado para impulsar la inserción de la agroindustria sanjuanina en nuevos mercados. La dinámica de reuniones cara a cara permitió no solo concretar ventas inmediatas, sino también sembrar vínculos de mediano y largo plazo con clientes del exterior.

Publicidad

Alonso subrayó que el balance final confirma que estas acciones son clave para la estrategia de crecimiento de la provincia. “Hay negocios cerrados y también intereses concretos que seguramente se transformarán en acuerdos en los próximos meses”, afirmó.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS