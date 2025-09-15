Las rondas de negocios organizadas el pasado viernes en San Juan dejaron un saldo positivo para la producción local. Así lo aseguró el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, quien informó que participaron 37 empresas elaboradoras de aceites, vinos, pistachos y otros productos de la oferta exportable provincial, con resultados concretos y expectativas de crecimiento.

“Realizamos las rondas de negocios con 37 empresas locales elaboradoras de aceites, de vino, de pistacho, de toda la oferta productiva de San Juan”, señaló Alonso en diálogo con DIARIO HUARPE. “Entre el 5 y el 10% de las firmas que participaron cerraron negocios el mismo viernes. Hemos tenido tres empresas que concretaron ventas de contenedores de aceite de oliva y de aceituna”, detalló.

Publicidad

El funcionario explicó que los mercados internacionales mostraron un fuerte interés en los productos sanjuaninos. “La gente de Uruguay está muy interesada en el pistacho, mientras que en Brasil se sorprendieron por la calidad de los vinos. En el 100% de los casos encuestados, los compradores manifestaron que seguirán avanzando en potenciales acuerdos comerciales”, destacó.

El encuentro reunió a productores, exportadores y operadores internacionales en un espacio diseñado para impulsar la inserción de la agroindustria sanjuanina en nuevos mercados. La dinámica de reuniones cara a cara permitió no solo concretar ventas inmediatas, sino también sembrar vínculos de mediano y largo plazo con clientes del exterior.

Publicidad

Alonso subrayó que el balance final confirma que estas acciones son clave para la estrategia de crecimiento de la provincia. “Hay negocios cerrados y también intereses concretos que seguramente se transformarán en acuerdos en los próximos meses”, afirmó.