La Liga Sanjuanina de Fútbol, presidida por el Dr. Juan Valiente, aún no definió si se adherirá al paro en el fútbol propuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en respaldo a su presidente, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, entre otros directivos citados a declarar ante la Justicia.

La medida surge en medio de la causa iniciada tras una denuncia de la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), por una presunta deuda superior a los 19 mil millones de pesos y una supuesta evasión fiscal que involucra a la AFA.

Reunión a puertas cerradas en LSF

Si bien en las últimas horas trascendió que la casa madre del fútbol sanjuanino se sumaría a la medida nacional, lo cierto es que la decisión aún no está firme.

Fuentes cercanas a la institución indicaron que este viernes 27 de febrero, por la tarde, se realizará una reunión de presidentes en la Sala Barassi, ubicada en la esquina de calle Santa Fe y Entre Ríos, en Capital. El encuentro será a puertas cerradas y allí las autoridades de los clubes afiliados debatirán la postura a adoptar.

El eje central será definir si se frena o no la actividad oficial en la provincia en señal de apoyo a la conducción nacional.

La Federación de Nacif Farias ya confirmó su adhesión

Por su parte, la Federación Sanjuanina de Fútbol, encabezada por Nacif Farías, informó que adhiere al paro dispuesto por la AFA para los días 5 al 8 de marzo de 2026.

La decisión implicará la suspensión total de la actividad oficial en ese período bajo su órbita, marcando una clara postura institucional frente al conflicto judicial que atraviesa la dirigencia nacional.

Ahora, todas las miradas están puestas en lo que resuelva la Liga Sanjuanina, cuya determinación podría impactar directamente en el desarrollo de los torneos locales y en la agenda deportiva.