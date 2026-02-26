Pampita sostiene que la clave de su "piel impecable" no es el maquillaje, sino los cuidados previos al sueño. Su método prioriza la salud cutánea para lograr un rostro uniforme y descansado que no requiere filtros. El primer paso innegociable es la limpieza profunda, necesaria incluso si no hubo maquillaje, para eliminar contaminación, sebo y protector solar. La técnica consiste en usar agua micelar seguida de un gel suave, secando el rostro con una toalla limpia sin frotar.

Esta doble limpieza permite que la piel respire y prepara el cutis para recibir activos potentes como el ácido hialurónico, el retinol o la vitamina C, fundamentales durante la regeneración celular nocturna. La hidratación generosa es otro pilar, seleccionando texturas según el tipo de piel: geles livianos para cutis graso o cremas nutritivas para el seco. Pampita afirma que despertar con luminosidad tiene más relación con este paso que con cualquier iluminador cosmético.

Finalmente, el proceso incluye hábitos como cambiar seguido la funda de la almohada, beber agua y alejarse de las pantallas media hora antes de acostarse. Pampita siempre destaca la importancia de organizar su rutina para poder descansar, ya que dormir entre 7 y 8 horas reduce ojeras e inflamación. Gracias a esta disciplina, al día siguiente solo requiere toques mínimos de corrector, rubor y máscara de pestañas.