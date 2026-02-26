La Justicia ordenó liberar al camarógrafo detenido en el Congreso e investigar a los policías

Una jornada de alta tensión se vivió esta mañana en los alrededores del Congreso de la Nación, en el marco de las protestas contra la reforma de la Ley de Glaciares que el oficialismo busca aprobar hoy en el Senado. En medio de los incidentes, un camarógrafo del canal América fue detenido por la Policía Federal tras ser golpeado y reducido mientras realizaba su trabajo. Poco después, la Justicia ordenó su liberación y dispuso iniciar un sumario a los efectivos que participaron del procedimiento.

La violenta secuencia ocurrió luego de que un grupo de 12 activistas ingresara al Palacio Legislativo y se instalara en la escalinata, sentados en inodoros, en una protesta simbólica contra el proyecto que modifica la normativa de protección de glaciares. Los manifestantes fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, pero el conflicto escaló cuando los efectivos arremetieron contra los periodistas que cubrían el operativo.

Publicidad

"Estábamos trabajando, lo agarraron del cuello y lo quisieron sacar", relató un compañero del camarógrafo detenido, identificado como Facundo Tedeschini. Según testigos, mientras el trabajador de prensa intentaba ponerse de pie luego de haber sido empujado, con la cámara aún en la mano, los policías lo rodearon y se lo llevaron detenido. Tedeschini presentaba golpes en el rostro y sangraba en el momento del arresto.

Las imágenes del ataque quedaron registradas en vivo. Los periodistas presentes en el lugar intentaron contener la situación y gritaron contra los efectivos, mientras denunciaban que también habían sido agredidos con gas pimienta. "Tiraron gases y de la nada empezaron a agredirnos a los equipos periodísticos", agregó otro cronista que cubría la protesta.

Publicidad

Fernando, compañero del camarógrafo detenido, explicó con más detalles lo ocurrido: "Facu me estaba dando imagen desde adentro del estacionamiento donde estaban los detenidos. En un momento le piden a todos que se corran con las cámaras. Se estaban corriendo de a poco y empieza el gas pimienta, los empujones, lo golpean a él, le pegan con algo que lo lastiman y se lo llevan adentro. No entendíamos nada, a la periodista le llenaron la cara de gas pimienta". Y agregó: "No había manifestantes, fue contra la prensa. Facu tiene muchísimos años de cámara y en la calle, sabe manejarse cuando hay manifestaciones, no entiendo qué pasó".

El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a los heridos en el lugar. Tedeschini fue trasladado al hospital Ramos Mejía, donde recibió atención médica y, por orden del juez Martínez de Giorgi, fue liberado. El magistrado también dispuso la apertura de un sumario administrativo para investigar la conducta de los policías que participaron en la detención y la agresión.

Publicidad

Minutos antes del arresto del camarógrafo, otro episodio había encendido las alarmas: un motociclista de TN fue despojado de su teléfono celular mientras grababa. El trabajador de prensa recuperó el dispositivo recién cuando intervino Diego Salas, vocero de Greenpeace, quien ofició de mediador ante las fuerzas de seguridad.

El trasfondo de los incidentes es el tratamiento en el Senado de la reforma de la Ley de Glaciares, sancionada originalmente en 2010. La normativa vigente prohíbe las actividades extractivas en los glaciares y el ambiente periglacial, y considera a estas formaciones como reservas estratégicas de agua dulce. El proyecto impulsado por el oficialismo propone modificaciones que, según organizaciones ambientalistas, implican un retroceso en los estándares de protección.

Greenpeace, una de las organizaciones que motorizó la protesta, ya se había manifestado a principios de mes contra la iniciativa con un cartel de 50 metros de largo en las cercanías del Congreso. Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad del grupo, advirtió: "La protección de los glaciares no es un simple tecnicismo legal, sino una decisión que impacta directamente en la seguridad hídrica de más de 7 millones de argentinos. Reducir los estándares de protección actuales representaría un retroceso peligroso que compromete el acceso al agua de las generaciones presentes y futuras". Y completó: "La reforma ignora y vulnera los compromisos nacionales e internacionales asumidos por Argentina para enfrentar la crisis climática. No hay desarrollo posible si se recortan las bases de protección que garantizan seguridad hídrica y estabilidad para las comunidades y ecosistemas".