Cómo llegar al cielo desde Belfast: la comedia negra de Netflix

La plataforma Netflix ha sumado a su catálogo “Cómo llegar al cielo desde Belfast”, una comedia negra de origen irlandés que combina el duelo con un misterio punzante. El punto de partida es un velatorio que termina convirtiéndose en una investigación improvisada, donde tres amigas enfrentan un secreto que amenaza con revelarse.

Roísín Gallagher, Sinéad Keenan y Caoilfhionn Dunne protagonizan este caos, encarnando a personajes que no son “amigas perfectas”, pues se quieren tanto como se traicionan. La creadora Lisa McGee imprime su sello mediante un humor incómodo, utilizando situaciones que se descontrolan y silencios que delatan en un contexto donde reírse no “corresponde”.

El entorno del pueblo actúa como una trampa de presión constante donde todos miran y cualquier gesto puede ser interpretado como evidencia. La serie, que Netflix presenta como comedia pero esconde un thriller, incita a maratonear por sus constantes cliffhangers, provocando que el espectador quiera ver “uno más” para saber quién miente y cuánto.