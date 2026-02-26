El presidente Javier Milei volvió a cargar contra empresarios a los que acusa de haber vendido productos e insumos a valores elevados al amparo de políticas proteccionistas de gobiernos anteriores.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario habló de “batalla cultural” y utilizó apodos irónicos para referirse a distintos CEOs. “Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, escribió, cerrando el posteo con su habitual consigna: “¡VLLC!”.

Las referencias estuvieron dirigidas a Paolo Rocca, titular del Grupo Techint; a Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate; y a Roberto Méndez, fundador de Neumen.

Licitación y precios en la mira

En el caso de Techint, la polémica se da tras quedar fuera de la licitación para proveer los tubos del gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro. La adjudicación fue para la compañía india Welspun.

Según el Gobierno, la oferta de Techint habría sido “40% más cara” que la competidora. Desde el oficialismo sostienen que esa diferencia es una muestra de los sobreprecios que, aseguran, se trasladaban al mercado interno bajo esquemas de protección arancelaria.

Neumáticos y confesiones

La tensión también alcanzó al sector del neumático. Fate anunció su cierre definitivo y el despido de más de 900 empleados, en medio de un escenario complejo para la industria.

Por su parte, el CEO de Neumen generó controversia al admitir públicamente: “Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo”. La frase fue tomada por el oficialismo como una validación de su postura.

El secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, reforzó el mensaje desde redes sociales al señalar que “hay empresaurios que reconocen públicamente que le robaban a la gente cobrando tres o cuatro veces más”.

Debate abierto

Las declaraciones profundizaron el debate entre el Gobierno y parte del sector empresario, en un contexto de apertura comercial y desregulación impulsada por la actual administración.

Mientras desde la Casa Rosada sostienen que buscan terminar con privilegios y estructuras de precios distorsionadas, sectores industriales advierten sobre el impacto de la competencia externa y la caída de la producción.

La discusión, lejos de cerrarse, suma nuevos capítulos y mantiene en tensión la relación entre el poder político y el empresariado argentino.