Zach Hadel y Michael Cusack, creadores de Smiling Friends, han anunciado de forma sorpresiva el final de la serie tras su tercera temporada. La noticia no responde a una cancelación de la cadena, sino a una decisión directa de sus autores para cerrar el proyecto en su mejor momento. Este movimiento representa un inesperado volantazo creativo, considerando que la producción ya había sido renovada para las temporadas 4 y 5 durante el año 2025.

Respecto a los motivos de esta clausura, Hadel y Cusack admitieron que llevaban años trabajando "sin parar" y reconocieron que "estaban agotados". Los autores explicaron que no deseaban estirar la marca entregando episodios a medio gas, prefiriendo retirarse antes de regalar "basura" por cansancio o rutina. Con esta medida, los creadores buscan sacrificar la longevidad del show para proteger su identidad y evitar que se convierta en una maquinaria infinita al estilo de Rick and Morty o Los Simpson.

Aunque la emisión principal ya concluyó, la tercera temporada se completará con dos episodios adicionales denominados por sus creadores como "stragglers". Estos capítulos finales se estrenarán el 12 de abril de 2026 en Adult Swim. Pese a contradecir la renovación anunciada previamente, esta retirada se percibe como una acción coherente con el espíritu libre, absurdo y brillante que ha caracterizado a la animación.