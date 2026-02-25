Un hombre de 20 años, identificado como Gabriel González, fue hallado sin vida este martes en un terreno baldío de General Güemes, en la provincia de Salta, luego de que su familia denunciara su desaparición el sábado por la noche, cuando salió de su casa en el barrio Cooperativa y no regresó.

La búsqueda se llevó a cabo bajo el protocolo de personas extraviadas activado por la Justicia y la policía local, y el hallazgo del cadáver movilizó a personal de Criminalística de la Policía de Salta, que realizó las pericias correspondientes en el lugar.

Publicidad

La causa está siendo investigada por el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, también llamado Gabriel González, quien ordenó las diligencias conforme a los procedimientos que aplican la presunción de homicidio doloso cuando aún no se ha establecido si la muerte fue accidental, suicidio u homicidio.

El hallazgo generó conmoción en la comunidad de General Güemes y en la provincia, donde familiares y vecinos estaban pendientes del desenlace tras la intensa búsqueda iniciada el fin de semana.

Publicidad

Hasta el momento no se han difundido detalles oficiales sobre la causa de la muerte ni se han informado detenciones relacionadas con el hecho, aunque la investigación sigue su curso y se esperan informes forenses que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.