A pocos días de que se viralizara el video que exhibe la violenta agresión a un adolescente en una cancha de fútbol de Merlo, la Justicia logró un avance decisivo en la causa y detuvo a dos de los tres hermanos acusados de participar del ataque. Las capturas se concretaron en un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías N.º 3 y realizado en una vivienda de la calle Iberá 4430, en la misma localidad.

Los detenidos fueron identificados como J. Alegre, de 17 años, señalado como quien inició la golpiza, y su hermano César Alegre, de 29, quien en la filmación aparece incitando a los agresores a continuar con los golpes y gritando “mátenlo”. En el operativo también se secuestró la ropa que ambos vestían al momento de la agresión. Pese a los rumores vinculados al uso de un arma de fuego, la policía confirmó que no se hallaron armas en el lugar.

El incidente ocurrió el 18 de noviembre durante un partido amateur, donde varios agresores ingresaron en grupo a la cancha y atacaron a un joven de 16 años. La escena más violenta quedó registrada cuando la víctima, ya inmovilizada, recibió una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente. La Justicia identificó como autor de ese golpe a un tercer hermano, Enzo Alegre, de 27 años, actualmente prófugo y con pedido de captura activo.

Las fuerzas de seguridad continúan su búsqueda mientras la investigación avanza con las declaraciones de testigos y el análisis de los videos. En cuanto a la salud del adolescente atacado, trascendió que se encuentra fuera de peligro, aunque permanece bajo observación médica.