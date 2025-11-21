Tres personas murieron (una mujer y dos niños) en un trágico siniestro vial registrado este viernes por la mañana sobre la Ruta Nacional 22, en Río Negro, muy cerca del límite con Neuquén. El choque tuvo lugar alrededor de las 7, a la altura del kilómetro 1203, en las inmediaciones de Fernández Oro y a metros del predio del Sindicato de Camioneros, en el carril Cipolletti–Roca.

Según las primeras pericias, una Volkswagen Amarok embistió a alta velocidad a una Ford EcoSport que se encontraba detenida sobre la banquina por un desperfecto mecánico. El impacto arrastró varios metros al vehículo más pequeño, que se incendió por completo y generó una escena de devastación marcada por las llamas y el humo, lo que dificultó las tareas de rescate.

Entre los restos calcinados, especialistas accidentológicos hallaron reposeras, bolsos y elementos de camping, lo que hace sospechar que la familia viajaba con planes de descanso por el fin de semana largo. La magnitud del fuego consumió rápidamente la estructura de la EcoSport, atrapando a las víctimas en el interior.

El comisario José González confirmó al Diario de Río Negro que las tres personas fallecidas serían una mujer y dos niños, nietos del conductor, quien sobrevivió al choque y fue derivado al hospital local con lesiones de consideración. Las investigaciones continúan para determinar la dinámica exacta del siniestro y el nivel de velocidad al momento del impacto.