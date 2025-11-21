Karina Milei encabezará un nuevo congreso partidario de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de exhibir el crecimiento político de la fuerza libertaria tras las últimas elecciones. El encuentro se realizará el 30 de noviembre en Mar del Plata y será organizado por el referente bonaerense del espacio, Sebastián Pareja.

El congreso reunirá a diputados nacionales, legisladores provinciales, consejeros municipales y escolares electos este año, además de coordinadores y militantes. Según los organizadores, se espera la presencia de más de mil asistentes. La planificación también cuenta con la participación del dirigente local y futuro diputado nacional Alejandro Carrancio.

Aunque la sede aún no fue confirmada oficialmente, el evento se llevará a cabo en la ciudad cabecera del municipio de General Pueyrredón, conducido hasta las próximas semanas por Guillermo Montenegro, quien asumirá como senador provincial por la alianza entre LLA y el PRO. Sin embargo, al tratarse de un acto partidario interno, los dirigentes del PRO no fueron convocados.

El espacio busca que el encuentro funcione como una demostración del armado que lidera Pareja en la provincia. Antes de los discursos centrales, se desarrollarán paneles temáticos orientados a debatir políticas públicas y formar equipos para la actividad legislativa y territorial en los próximos años. Parte de las actividades servirán para capacitar a la militancia en estrategias de vinculación política de cara a la competencia electoral hacia 2027.

Tras las elecciones bonaerenses de septiembre, LLA no obtuvo el resultado esperado, aunque logró expandir su representación institucional en comparación con el escenario previo. Actualmente, el sector referenciado en Pareja contará con 20 legisladores propios una vez que el dirigente deje su cargo en la Secretaría de Integración Socio Urbana y asuma como diputado nacional.

El armado bonaerense mantiene divergencias con el sector que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, agrupado en Las Fuerzas del Cielo, cuyo principal referente provincial es Agustín Romo. En elecciones anteriores, Karina Milei había instruido limitar el acceso de esa línea a lugares competitivos en las listas legislativas.

rtidaria de esta magnitud se realizó en junio en La Plata, con la participación de ministros y especialistas que analizaron demandas sociales surgidas de más de 20.000 encuestas. En esa ocasión, el presidente Javier Milei cerró el acto señalando que el cambio político debía consolidarse también en las provincias y municipios.

Pese al tono moderado que el Ejecutivo ha sostenido en las últimas semanas, el oficialismo nacional no prevé establecer vínculos con el gobernador Axel Kicillof, incluso en el marco del nuevo diálogo abierto con 20 de los 24 gobernadores del país para la etapa siguiente de gestión.