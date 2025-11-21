El plantel profesional de Racing vivió una noche diferente en el SUM del Estadio Presidente Perón, donde el chef Donato de Santis preparó una cena especial para jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. El cocinero italiano, reconocido hincha de la Academia, fue recibido con aplausos al llegar al lugar y bromeó: “Perdón, ni me cambié, vine de MasterChef y vengo acá con ustedes”.

La cena del plantel de Racing con Donato de Santis y Francella (foto: racingclub)

El encuentro contó además con la presencia de Guillermo Francella, Diego Milito (actual presidente del club) y el entrenador Gustavo Costas. El ambiente fue distendido y buscó fortalecer la unidad del plantel en la previa del duelo clave ante River por los octavos del Torneo Clausura 2025.

El menú diseñado por De Santis incluyó focaccia, burrata con pesto, ensalada de rúcula y tomates confitados, ñoquis con salsa bolognesa como plato principal y un mini bizcochuelo de limón con crema de limón como postre. Entre aplausos y brindis, Milito agradeció la presencia de Donato y Francella, y expresó: “Por siempre bienvenidos acá, en la casa de ustedes. Ahora esperemos darles una gran alegría el lunes”.

En lo deportivo, Racing llega al cruce con varios jugadores en observación pero con optimismo de recuperar piezas clave. Santiago Sosa recibió el alta médica tras dejar atrás una molestia muscular y pidió estar presente ante su exequipo, River Plate. El partido se disputará este lunes a las 19:15 en el Presidente Perón.