El conductor sanjuanino Darío Barassi concluyó su estadía en la provincia tras participar en la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025. Estuvo presente en el espectáculo final en el Velódromo Vicente Chancay, donde animó al público luego de la tensión generada por el fuerte viento que obligó a suspender la actividad en la feria.

A través de sus redes sociales, Barassi informó que regresaba a su hogar para reencontrarse con su esposa e hijas. “Me voy con el corazón contentísimo y la panza explotada”, publicó en sus historias, donde también agradeció a San Juan por el recibimiento.

El reconocido actor llegó a la provincia días atrás y realizó un recorrido personal por lugares vinculados a su adolescencia, como el Colegio Central, donde cursó sus estudios secundarios, y el Dique Punta Negra. También asistió a la primera jornada de la fiesta en el Estadio del Bicentenario, donde participó de la conferencia de prensa oficial. Allí señaló que su identidad está profundamente ligada a sus raíces sanjuaninas, mencionando su historia familiar y las costumbres de su infancia.

Además, el conductor confirmó que regresará antes de fin de año. “En Navidad siempre la pasamos acá. Quiero que mis hijas vuelvan, jueguen y vivan las mismas experiencias que yo tuve”, expresó sobre su vínculo con la provincia.