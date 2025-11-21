Un intenso viento Zonda azotó este jueves a gran parte de la provincia de Mendoza y provocó más de 280 incidentes en zonas urbanas y rurales, según un relevamiento de Defensa Civil citado por Los Andes. Las intervenciones estuvieron relacionadas principalmente con la caída de árboles, voladuras de techos, daños en tendidos eléctricos e incendios de pastizales, que mantuvieron movilizados a municipios y servicios de emergencia durante toda la jornada.

Publicidad

Uno de los episodios más graves se registró en Godoy Cruz, donde dos personas resultaron heridas luego de que un árbol se desplomara sobre la moto en la que circulaban. Las imágenes difundidas por medios locales mostraron la motocicleta completamente aplastada y a los ocupantes tendidos en el suelo, mientras eran asistidos por personal médico.

En el Gran Mendoza, Guaymallén fue uno de los departamentos más afectados: numerosos árboles caídos, voladuras de techos y daños en la vía pública obligaron a realizar múltiples intervenciones. En Las Heras también se registraron episodios similares, con ramas de gran porte derribadas por las ráfagas.

Publicidad

En Luján de Cuyo, varias calles quedaron bloqueadas por la caída de ramas y árboles, lo que generó interrupciones temporales en distintos servicios. Equipos municipales y de Defensa Civil trabajaron durante horas para despejar las zonas y restablecer la circulación.

La situación se volvió aún más crítica en el Valle de Uco. En Tunuyán, el Zonda ocasionó decenas de intervenciones por árboles caídos y la aparición de focos de incendio en áreas rurales. En Tupungato también se reportaron daños importantes en viviendas y vehículos por la caída de ramas.

Publicidad

En el sur provincial, Malargüe sufrió un fuerte impacto del fenómeno, con múltiples incidentes vinculados al desplome de árboles y afectación de estructuras precarias. Las autoridades continuaban monitoreando la evolución del clima y solicitaban a la población evitar circular por zonas arboladas.