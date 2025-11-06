La ciudad de Belém, ubicada en la entrada de la selva amazónica, se convierte durante este jueves y viernes en el epicentro mundial de la diplomacia climática. Allí se desarrolla la cumbre de líderes previa a la COP30, con la presencia de unos 50 presidentes y jefes de Estado, representantes de 160 países y más de 60.000 asistentes de todo el mundo.

El encuentro se realiza en el Parque de la Ciudad y cuenta con una agenda centrada en la lucha contra el cambio climático, la protección de los bosques, la salud de los océanos, la transición energética y la evaluación de los diez años del Acuerdo de París. Durante la cumbre, se prevé una foto oficial, mesas temáticas y un almuerzo del Fondo de Bosques Tropicales, que reunirá a los principales donantes y países amazónicos.

La sede de Belém está organizada en dos áreas principales: la Zona Azul, destinada a las negociaciones diplomáticas, y la Zona Verde, abierta al público con actividades culturales y ambientales. Ambas infraestructuras quedarán como legado permanente para la ciudad una vez finalizado el evento.

Los organizadores destacan el valor simbólico de la sede: el Amazonas es una región vital para el equilibrio climático global, y su elección pretende enviar un mensaje concreto sobre la urgencia de cuidar los ecosistemas.

La COP30, que se celebrará oficialmente del 10 al 21 de noviembre también en Belém, retomará las conclusiones de esta reunión preparatoria. Lo que ocurra en estos días será clave para definir el tono y las prioridades de las negociaciones internacionales que marcarán los nuevos compromisos globales en materia ambiental y de financiamiento climático.