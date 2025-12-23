El mercado de criptomonedas opera a la baja, mientras Bitcoin (BTC) recorta 2,5% hasta los US$87.661, según Binance. Por su parte, Ethereum (ETH) sigue esta tendencia, con un retroceso del 2,6% hasta los US$2.969.

Mientras tanto, las altcoins anotan caídas generalizadas; BNB baja 1,5%, Ripple (XRP) hace lo mismo por 1,6% y Solana (Sol) cae 1,8%.

Bitcoin frena su repunte por datos de EEUU

Los inversores mantuvieron la cautela, en gran medida por la anticipación de lecturas económicas clave de EEUU, que se suma al estado de ánimo de aversión al riesgo que predominó durante el último mes. De todas formas, las pérdidas generales se limitaron por los bajos volúmenes de negociación, debido a las fiestas de fin de año.

Se espera que los datos del producto interno bruto del tercer trimestre en EEUU muestren que el crecimiento se desaceleró ligeramente respecto al trimestre anterior, especialmente por menor gasto minorista y porque el mercado laboral se enfrió. También está previsto el índice de gastos de consumo personal de octubre, que es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal (Fed).

Mientras tanto, Strategy Inc., el mayor tenedor corporativo de Bitcoin del mundo, pausó las compras de la principal criptomoneda en las últimas semanas y aumentó sus reservas de efectivo, preparándose para un enfriamiento en los precios dentro del mercado.

En una presentación, la compañía de Michael Saylor compartió que recaudó US$748 millones en la semana hasta el 21 de diciembre, y no compró Bitcoin. Anteriormente, lo había hecho en diciembre por aproximadamente US$2.000 millones en Bitcoin, llevando su reserva total a 671.268 Bitcoin. Las acciones principales de Strategy aproximadamente se redujeron a la mitad en valor en 2025.

Fuente: Ámbito