El descargo de Ivana Figueiras que pone en duda la versión de Chechu Bonelli

Chechu Bonelli se sintió con la entereza suficiente hace muy poco tiempo para contar públicamente los pormenores de su separación. Ella insistió con dolor: "Yo fui dejada". La exesposa del exfutbolista Darío Cvitanich juraba que estaba dispuesta a seguir remándola para lograr que su matrimonio saliera adelante, sobre todo por las tres hijas que tienen en común, pero entendió que el sentimiento no era recíproco.

En su relato, Bonelli dio a entender que el ex jugador no habría sido del todo prolijo con los tiempos y que su relación con la empresaria Ivana Figueiras habría comenzado mucho antes de la ruptura. Esto indignó a Figueiras.

En diálogo con Puro Show, Figueiras intentó cortar el tema de raíz y liberarse del mote de 'Tatiana' (tercera en discordia), pero terminó embarrando la cancha. Figueiras jura que Cvitanich estaba separado cuando empezó su historia con él. Ivana tiene 36 años y estaba soltera cuando Cvitanich, con 40 años recién cumplidos, puso sus ojos en ella, dejando atrás un matrimonio de 14 años y 3 hijas en común. La separación de Cvitanich y Bonelli no se había dado en los mejores términos, ya que ella estaba dispuesta a luchar por la pareja y él no.

Las diferencias no tardaron en salir a la luz cuando Cvitanich blanqueó su nuevo romance, provocando indirectas y pases de factura de Bonelli que daban a entender que él había sido infiel.

Figueiras disparó la frase que generó revuelo, en su intento por desmentir haber sido la causante de la ruptura: "Él, antes de mí, estuvo con varias chicas". Además, agregó la siguiente justificación: "Si le metió los cuernos, se los metió con 5 antes de mi". Continuó explicando la situación: "Es raro que la haya engañado conmigo si hubo muchas antes".

La empresaria quiso dejar claro su postura personal sobre los vínculos: "Yo estuve con alguien separado, no me va el poliamor ni nada de eso".