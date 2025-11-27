Yanina Latorre reveló la verdad de los juicios millonarios en su contra

Yanina Latorre se refirió a las recientes afirmaciones de Fernanda Iglesias, quien había asegurado públicamente que Latorre enfrentaba "juicios millonarios" y varias causas ocultas. En una entrevista con Ya fue todo, la panelista desmintió categóricamente varias de estas versiones, asegurando que la información que recibió Iglesias estaría errada.

Fiel a su estilo directo, Latorre afirmó que, si hay algo que dice siempre, es la verdad. En ese marco, desmintió dos supuestos conflictos legales de alto perfil: "No tengo ningún juicio con Evangelina Anderson, Esmeralda Mitre nunca me mandó una carta documento". Respecto al caso de Mitre, Latorre recordó que la situación se dio de manera opuesta, ya que fue Esmeralda quien la acusó públicamente de ser cómplice de un secuestro a ella, lo que calificó como "una locura".

El foco de sus declaraciones se centró en el presunto conflicto legal que involucra a Dady Brieva y su pareja, la Chipi. Yanina Latorre fue contundente al confirmar que, a diferencia de las versiones que circulaban, solo existe un proceso judicial: "Hablaron de dos juicios de Dady Brieva, tengo un juicio con él que ya me presenté a declarar y tendrán que decir cómo sigue”. Con esto, la conductora desmintió la versión de Iglesias, quien había asegurado que existían dos demandas de Brieva.

Latorre explicó que, si bien la causa judicial avanza, Dady Brieva y su pareja pidieron no cruzarse con ella durante la instancia en la que ambas partes se presentaron a declarar.

La figura mediática recordó que no es la primera vez que circulan versiones sobre demandas que nunca se concretan, lo que la llevó a sugerir que Iglesias pudo haber sido mal informada: “Por ahí a Fernanda le dieron mal la información". Como ejemplo, mencionó que en su momento Juan Etchegoyen había dicho que la familia Demichelis-Anderson le iban a iniciar un juicio millonario, pero "nunca me hicieron nada".

Para concluir, Yanina Latorre defendió su trabajo y sus opiniones, poniendo en perspectiva la magnitud de sus dichos frente a otros casos. En su reflexión, apuntó a la coherencia: “Yo digo una cosa y hablemos con coherencia: si Viviana Canosa trató de pedófila a media farándula y no pasó nada… lo que hago yo no es un delito. Decir lo que pensás no es un delito”.