La Justicia de Santiago del Estero evalúa la situación psiquiátrica de María de los Ángeles Russo, la mujer de 28 años acusada de matar a su hija de 9 años, luego de que declarara que lo hizo porque la niña “era víctima de bullying” y “no quería vivir”. La imputada continuará internada en el Centro de Salud Mental El Polear, según lo dispuso la jueza de Control y Garantías Roxana Menini, mientras se esperan los peritajes psiquiátricos para determinar su imputabilidad.

El crimen ocurrió el 30 de octubre en una vivienda del barrio Palermo, en La Banda. De acuerdo con la investigación, Russo le suministró a la niña cuatro pastillas de clonazepam y luego la asfixió. Tras el ataque, intentó suicidarse, pero fue encontrada por sus padres junto al cuerpo de la pequeña Diana, ya sin vida.

En su declaración, la mujer sostuvo que actuó “para salvarla del daño” que le provocaban las burlas en la escuela. “Yo la salvé a mi hija, la maté para protegerla”, aseguró ante las autoridades, afirmando que la niña le había manifestado que “no quería seguir viviendo”.

El fiscal Mariano Gómez solicitó la detención con prisión preventiva, aunque la jueza rechazó el planteo y mantuvo la internación psiquiátrica obligatoria. La defensa también pidió que se declare la inimputabilidad de Russo, pero la magistrada resolvió que esa definición sólo podrá adoptarse una vez que se conozcan los estudios médicos.

La causa avanza bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo, delito que contempla la pena de prisión perpetua. Mientras tanto, el entorno escolar y social de la víctima permanece bajo análisis para determinar si hubo situaciones previas de violencia o abandono.