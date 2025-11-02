San Juan registró temperaturas que superaron los 30° este domingo por la tarde, ubicándose entre las jurisdicciones que más calor tuvieron en el país.

Con una medición de 31° a las 16, la provincia se posicionó quinta en el ranking de temperaturas elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

San Juan fue superada únicamente por cuatro localidades en el registro térmico:

Santiago del Estero (33.4°). La Rioja Capital (32.6°). La capital catamarqueña (31.6°). Santa Rosa, en La Pampa (31.2°).

Más calor que Córdoba y Formosa

El registro de 31° de San Juan fue notable ya que superó la temperatura alcanzada en otras localidades donde el calor suele ser un factor constante.

En este ranking, la provincia de San Juan registró mayor temperatura que otros lugares conocidos por su clima cálido, como Jujuy, Formosa, Córdoba y Tucumán.