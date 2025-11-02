La intimidad de la fiesta de Halloween del equipo de MasterChef

Maxi López, quien está participando en el programa MasterChef Celebrity, aprovechó su compromiso en el reality de Telefe para compartir fiestas y reuniones con sus compañeros y amigos que hacía tiempo no veía. El exjugador de fútbol regresó a Argentina para seguir cumpliendo con su compromiso en la competencia de cocina, después de haber pasado unos días junto a su hija Elle y a Daniela Christiansson.

A través de su cuenta de Instagram, López compartió una serie de fotografías que mostraban lo bien que la pasó en una fiesta de Halloween de MasterChef.

La celebración se realizó a "miles de kilómetros de Daniela Christiansson", quien hace poco mostró a sus seguidores quién la acompaña en su embarazo mientras López está en Argentina.

El lugar donde se llevó a cabo la celebración estaba ambientado con la temática de la fiesta. López, en una de las postales, aparece posando junto a varias celebridades disfrazadas, incluyendo a:

Evangelina Anderson.

Valentina Cervantes.

Ian Lucas.

La Joaqui.

Sofi Martínez.

A todos ellos se los pudo ver "muy felices". Además, López publicó otra foto en la que se lo ve abrazado a Luck Ra, Ian Lucas y otro joven, dejando en claro que pasó un momento muy especial con quienes comparte las grabaciones del ciclo que conduce Wanda Nara.

Maxi López participa en este reality de Telefe en el que comparte tiempo con Wanda Nara. Cabe destacar que Andrés Nara se atrevió a opinar sobre López, Mauro Icardi y Martín Migueles, quienes están vinculados sentimentalmente con Wanda.

Para demostrar que la noche de fiesta no le impidió disfrutar de la mañana siguiente, Maxi López compartió otra imagen en la que se lo ve almorzando con sus tres hijos: Valentino, Benedicto y Constantino, mientras usa lentes de sol.