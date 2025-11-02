Juanita destruyó a Marcelo Tinelli tras ser amenazada de muerte

Juana Tinelli se refirió a la denuncia que realizó por amedrentamiento y amenazas de muerte. La denuncia fue presentada el jueves 30 de octubre junto a sus padres, Paula Robles y Marcelo Tinelli, ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal.

Tras conocerse la noticia de que Juana Tinelli recibió un botón antipánico debido a su denuncia, la modelo decidió romper el silencio.

La hija del conductor arrancó su testimonio confesando la carga emocional que ha llevado: "Durante muchos tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad, para proteger a quienes amo". Sin embargo, explicó que llegó un punto en que el silencio "deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra".

Juana Tinelli explicó que recientemente vivió "una situación que me llevó a sentir un límite". Confirmó que "fui amenazada" y que esto fue "suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé".

Dio a entender que el origen de lo vivido proviene del entorno y los enemigos de su padre. Juana remarcó que durante años priorizó a su familia, especialmente a su papá, "por encima de mí misma" desde un amor incondicional. No obstante, señaló que en ese instinto se fue "olvidando de mi misma. De mi salud emocional y mis propios límites. Hoy elijo recuperarlos".

La modelo fue aún más contundente al hablar de las consecuencias:

"No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado".

Cree que esas acciones lo han llevado a "momentos difíciles que no me corresponden, pero si me afectan profundamente".

Reveló que esta situación la afecta "a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad".

A pesar de la gravedad de sus declaraciones, Juana subrayó el respeto por su apellido, un nombre que siempre asumió "con orgullo" y del que sabe el "peso que tiene, la historia, la exposición que conlleva".

Juana Tinelli finalizó su testimonio reiterando su amor, pero marcando un límite innegociable: "Hablo desde el amor y desde el miedo. Porque más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo". Concluyó con un poderoso mensaje sobre su derecho a vivir sin temor: "Pero ser su hija no puede significar vivir con miedo. No lo merezco".