Bublé y Lopilato, encuentro emotivo con el Papa León XIV en el Vaticano

Luisana Lopilato y Michael Bublé protagonizaron un fin de semana imborrable al unirse al 6° Concierto con los Pobres, un evento musical de carácter solidario realizado en el Vaticano. La convocatoria para el artista canadiense tuvo un significado profundo, ya que la pareja es muy creyente. Este encuentro contó con la presencia especial del Papa León XIV en el Aula Pablo VI, donde la actriz acompañó a su marido y se mostró profundamente emocionada.

La pareja tomó esta oportunidad como un verdadero privilegio. Una vez finalizado el evento, Bublé tuvo la ocasión de estrechar nuevamente la mano del Papa antes de retirarse junto a su esposa.

Horas después, Luisana Lopilato compartió su inmensa emoción en redes sociales, reflejando la profundidad espiritual del momento: "Dios es grande. Una de esas experiencias que van a quedar en mi corazón para siempre. A veces Dios nos regala momentos que nos recuerdan lo realmente importante".

En el escenario, Michael Bublé, ubicado en las primeras filas junto a invitados y autoridades especiales, comenzó su participación entonando “Feeling Good”, para luego continuar con varias canciones navideñas. Una vez concluida su performance, Bublé describió el momento como "el mejor día de su vida”.

La actriz no pudo contener las lágrimas al ver a su esposo. Dirigiéndose a él directamente, Lopilato resumió su sentir: “Fue un momento lleno de emoción, pero también lleno de orgullo, porque no puedo ni siquiera poner en palabras lo orgullosa que estoy de Mike. Tal como se lo dije puertas para adentro: “No voy a aguantar, voy a llorar todo”. Y sí… así fue. Verte ahí, ver lo que lograste, ver cómo te moviste con esa fuerza tan tuya… fue increíblemente increíble. No existe nadie en el mundo que pueda hacer lo que hiciste vos, de la manera en que lo hiciste".