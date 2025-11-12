Una empresa con base en San Juan abrió una búsqueda destinada a profesionales con formación y experiencia en áreas tecnológicas, con el objetivo de sumar talento especializado a su equipo de trabajo remoto.

La convocatoria está dirigida a expertos en Inteligencia Artificial, con la posibilidad de desempeñarse desde cualquier punto del país, ya que el empleo es 100% remoto. Los interesados deberán contar con formación universitaria en Ingeniería en Sistemas, Informática o Computación, o bien estudios vinculados a Ciencia de Datos o Machine Learning.

Además, se solicita experiencia concreta en la participación de proyectos reales relacionados con el desarrollo de modelos de predicción, procesamiento de lenguaje natural (NLP), visión por computadora o sistemas de recomendación. También se valorará la capacidad de manejo de herramientas de programación y análisis de datos, así como la disponibilidad horaria para adaptarse al trabajo en equipo dentro de entornos virtuales.

La propuesta representa una oportunidad atractiva para quienes deseen formar parte de proyectos tecnológicos de alcance nacional e internacional, aprovechando la posibilidad de trabajar de manera remota.

Quienes cumplan con los requisitos y deseen postularse deben enviar su portfolio o currículum vitae a la dirección de correo electrónico rrhh.almendra@gmail.com.