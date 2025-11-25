Cabalgata en honor a la Virgen del Rosario de Andacollo se realizará en Villa Mariano Moreno

Una cabalgata procesional en honor a Nuestra Señora del Rosario de Andacollo se realizará el próximo domingo 30 de noviembre en Villa Mariano Moreno, departamento de Chimbas. La concentración de participantes está programada para las 17:30 horas en las inmediaciones de la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, desde donde iniciará el recorrido.

La actividad, organizada por la comunidad religiosa local, convoca a fieles y devotos a participar de esta manifestación de fe que forma parte de las tradiciones católicas de la región. Las cabalgatas procesionales constituyen una expresión cultural y religiosa característica en diversas localidades de la provincia, combinando el fervor religioso con las tradiciones ecuestres.

Para esta edición, se espera la concurrencia de devotos tanto de la villa como de localidades aledañas, en una celebración que mantiene viva una de las tradiciones religiosas más representativas de la zona.