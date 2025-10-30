La pareja formada por Agustín "Cachete" Sierra y Fiorella Giménez se encuentra atravesando su "mejor momento". Esto ocurre justo después de que el actor abriera su corazón en MasterChef Celebrity para confesarle a Wanda Nara su anhelo de convertirse en padre.

La noticia sobre este gran avance fue compartida por Fiorella Giménez, quien actualmente forma parte del streaming Viernes Trece de El Trece, junto a Ferbo, Agustina García, Flor Regidor y Pablo Albella.

Publicidad

En el aire del programa, la bailarina reveló con "total naturalidad" la novedad: "Me mudé con Cachete. Nos fuimos a una casita". Fiorella aseguró estar "muy contenta" con el inicio de esta nueva etapa de convivencia.

Sin embargo, la artista reconoció que el proceso no estuvo exento de tensión. Contó que los días previos a la mudanza no fueron sencillos y que le agarró "mucho miedo". Incluso, relató que se estaba "medio tirando para atrás", pero que ya estaba "todo listo", al punto de tener ya el día pactado en la inmobiliaria para ir a firmar.

Publicidad

La relación entre Fiorella y Cachete ya lleva un historial de cinco años, aunque incluyó una separación de dos años antes de que decidieran darse una nueva oportunidad a mediados de este año. Con la mudanza, la pareja busca consolidar su vínculo, un paso que marca el "inicio de una convivencia llena de sueños compartidos y de nuevos desafíos".

Con su habitual simpatía, Giménez también se permitió bromear con la posibilidad de agrandar la familia. Luego de deslizar un comentario sobre un posible embarazo que generó risas, la bailarina señaló: "El próximo paso es el casamiento".