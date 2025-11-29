Camilo Cordero Fabbri renunció a su cargo como coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias en la Oficina Anticorrupción (OA) después de que se hiciera público que ejercía como abogado defensor de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales acusados en la causa que investiga graves hechos de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La salida se produjo tras una advertencia del Ejecutivo: si quería continuar con la defensa de Calvete, debía dejar inmediatamente su puesto en el organismo estatal.

“Ya renunció a su cargo, es lo que te puedo decir”, confirmaron desde la OA, al explicar que la incompatibilidad era absoluta. Cordero Fabbri no podía intervenir en investigaciones vinculadas a delitos contra la administración pública mientras representaba a un imputado en un expediente de la misma índole, por lo que su continuidad “era imposible en esta situación”, según señalaron desde el organismo.

El abogado había sido designado en 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, como responsable de la admisión y derivación de denuncias dentro de la Oficina Anticorrupción. Su rol implicaba actuar en procesos sensibles directamente relacionados con hechos de presunta corrupción y manejo irregular de fondos públicos.

La controversia estalló cuando se conoció que Cordero Fabbri era defensor de Calvete en otra causa vinculada a explotación de la prostitución, por la cual el acusado continúa detenido. Pero su nombre volvió a adquirir centralidad al trascender su participación en la causa Andis, donde Calvete es investigado como presunto “jefe paraestatal” de una red que, según la Justicia, direccionaba compras, habilitaba pagos irregulares y operaba un esquema de coimas y retornos.

De acuerdo con el expediente, Calvete actuaba como enlace informal entre la agencia y una serie de proveedores y droguerías. Los investigadores sostienen que existen registros (libretas, planillas y mensajes) donde aparecen listas de empresas, funcionarios involucrados, porcentajes de reparto y cálculos de dinero, material que la fiscalía considera clave para probar la existencia de un circuito organizado para desviar fondos públicos.

La causa también indica que Calvete habría contado con funcionarios dentro de Andis que respondían directamente a sus órdenes, lo que le permitía influir en áreas operativas y financieras del organismo. Esa estructura paralela habría facilitado que proveedores vinculados a su red fueran beneficiados con adjudicaciones y compras con sobreprecios, generando un perjuicio económico considerable al Estado.

La renuncia de Cordero Fabbri intenta cerrar un frente interno para la OA, que buscó despegarse rápidamente de cualquier conflicto de intereses y preservar la imparcialidad en las investigaciones en curso. Por el momento, no se informó quién lo reemplazará al frente del área.