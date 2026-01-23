Este 22 de enero de 2026, la plataforma X, propiedad de Elon Musk y sucesora de Twitter, experimentó una interrupción global de su servicio, afectando tanto la versión web como la aplicación móvil en múltiples países, incluidos Argentina, Estados Unidos, México y otros mercados. Miles de usuarios reportaron que no podían iniciar sesión, ver su cronología o publicar contenido.

Los problemas comenzaron a manifestarse durante la mañana del mismo día, con reportes masivos de fallas en el servicio recogidos por sitios de monitoreo como Downdetector, que reflejaron miles de reportes de error desde distintas regiones del mundo.

X no emitió un comunicado oficial explicando las causas de la falla, aunque fuentes de seguimiento de estado de servicio señalaron que la plataforma había mostrado problemas intermitentes de carga y errores de conexión durante varias horas.

La red social volvió a funcionar con normalidad pasado el mediodía, según reportes de plataformas de seguimiento de fallas, marcando el final de la interrupción en gran parte de los mercados afectados.

No es la primera vez que X experimenta interrupciones de este tipo: la plataforma ha registrado otros episodios de caída global o fallas parciales en meses recientes, lo que ha generado preocupación entre sus usuarios sobre la estabilidad de sus servicios.

En redes sociales, los internautas compartieron capturas de pantalla de mensajes de error y expresaron su frustración por la caída, mientras otros aprovecharon la pausa del servicio para migrar temporalmente a plataformas alternativas