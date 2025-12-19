Un allanamiento realizado por la Brigada de Investigaciones Oeste permitió desarticular un hecho de robo en el departamento Rivadavia y secuestrar una importante cantidad de electrodomésticos y otros bienes, en el marco de una causa que investiga la UFI Delitos contra la Propiedad.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del barrio Marquesado II, donde los efectivos policiales irrumpieron por orden judicial en el domicilio de un sujeto de 29 años, señalado como principal investigado en la causa.

Durante el operativo, el personal logró el secuestro de una consola PlayStation 5 marca Sony, con dos joysticks inalámbricos y sus cables de alimentación, además de otros elementos de interés para la investigación.

Entre los efectos incautados se encuentran dos Smart TV, uno de 32 y otro de 40 pulgadas, marcas Noblex y TCL respectivamente, cinco bicicletas tipo todo terreno, rodados 26 y 29, de distintas marcas; cinco teléfonos celulares de diferentes modelos; tres garrafas de 10 y 15 kilos; una PlayStation 2 con sus respectivos controles; un termotanque marca Señorial de 120 litros, sin uso, y un filtro de agua marca PSA.

Desde la fuerza policial indicaron que varios de los elementos fueron secuestrados y quedaron bajo resguardo judicial para establecer su procedencia y determinar si corresponden a otros hechos delictivos.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, que continúa con las medidas investigativas para avanzar en el esclarecimiento del caso y la posible imputación del sospechoso.