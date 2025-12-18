El delantero uruguayo Luis Suárez ha firmado un nuevo contrato con Inter Miami CF que lo mantendrá en el equipo hasta el final de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS). Según informó el club estadounidense, el acuerdo se produce tras una campaña 2025 considerada histórica por la organización, marcada por la obtención de varios títulos regionales y una destacada actuación internacional.

Inter Miami CF destacó que la extensión contractual representa la continuidad de una figura clave en su proyecto deportivo. Suárez acumula dos temporadas en el equipo rosado, periodo en el cual su aporte resultó determinante para la obtención del campeonato de la Conferencia Este y la conquista de la MLS Cup presentada por Audi, ambos logros obtenidos en el ciclo 2025.

El club uruguayo destacó que el delantero tuvo una histórica clasificación a octavos de final en el renovado Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y alcanzó las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025. Durante la temporada pasada, Suárez jugó 50 partidos en todas las competencias, anotó 17 goles y ofreció 17 asistencias, alcanzando un registro total de 34 contribuciones de gol en 2025.

Desde su llegada a Inter Miami en 2024, el uruguayo dejó constancia de su capacidad ofensiva al transformar al club en el equipo con mayor puntuación de la campaña y liderarlo hasta su primer Supporters’ Shield. Suárez marcó 25 goles en todas las competiciones y lideró al equipo en goles, igualando a su compañero Lionel Messi como el segundo máximo goleador del campeonato 2024.

En el balance de sus dos años con la franquicia estadounidense, Luis Suárez suma 42 goles y 30 asistencias en 87 apariciones oficiales, solo superado en el ranking histórico del club por su excompañero y capitán. El club subrayó que el uruguayo es la segunda mayor cantidad en la historia del Club en referencia a su cosecha goleadora.

Antes de su llegada a la MLS, el oriundo de Salto, Uruguay, construyó un extenso palmarés en el fútbol europeo y sudamericano. Ganó el título de la Liga de Campeones de la UEFA, la Copa Mundial de Clubes FIFA, cinco campeonatos de La Liga, una Eredivisie, cuatro Copas del Rey, una Copa EFL y una Copa KNVB, entre otros títulos.

Este nuevo vínculo profesional con Inter Miami CF posiciona a Suárez como referente ofensivo del equipo hasta 2026, en medio de expectativas renovadas por parte del club y sus seguidores en la MLS.