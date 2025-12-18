Estados Unidos dio a conocer nuevos detalles sobre su primer sistema hipersónico de ataque operativo, el misil Dark Eagle, que despierta preocupación por su velocidad, alcance y capacidad destructiva. El desarrollo militar, capaz de impactar objetivos estratégicos en cuestión de minutos, fue revelado durante una visita oficial del secretario de Defensa, Pete Hegseth, al complejo militar de Redstone Arsenal, en Alabama.

El Dark Eagle es un misil hipersónico terrestre, lanzado desde plataformas móviles sobre remolques, que puede atacar objetivos de alto valor a grandes distancias y en lapsos extremadamente cortos. Tras el lanzamiento, el misil impulsa un vehículo planeador que supera Mach 5 y luego se separa para maniobrar dentro de la atmósfera hasta alcanzar su blanco.

Según el teniente general Francisco Lozano, responsable del área de armas hipersónicas del Ejército, el alcance estimado del Dark Eagle es de unos 3.500 kilómetros, lo que supera los datos divulgados anteriormente por el Pentágono. Esto permitiría llegar al territorio continental chino desde Guam, a Moscú desde Europa occidental o a Teherán desde la región del Golfo en menos de 20 minutos.

La velocidad del sistema es uno de los aspectos que más inquieta a analistas militares. Aunque su ojiva pesa menos de 14 kilogramos, el verdadero poder destructivo del misil proviene de la enorme energía cinética generada por su velocidad extrema. La ojiva está diseñada para dispersar proyectiles, afectando un área equivalente al tamaño de un gran estacionamiento.

El Dark Eagle está previsto como el primer misil hipersónico desplegado en unidades de primera línea del Ejército de Estados Unidos. En paralelo, la Armada desarrolla una versión similar denominada Conventional Prompt Strike, pensada para lanzamientos desde buques de superficie y submarinos, utilizando la misma arquitectura básica del misil.

Con su combinación de alcance, velocidad y capacidad de evasión, el Dark Eagle se perfila como uno de los desarrollos más sensibles del actual panorama militar global, y como un factor que podría modificar el equilibrio estratégico en eventuales escenarios de conflicto.