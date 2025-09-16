En un operativo realizado este lunes, efectivos de la Sección Brigada de Investigaciones Este D-5 lograron la captura de un sujeto conocido en el ambiente delictivo como “El Bebé Guzmán”, quien era intensamente buscado por la Justicia provincial.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento tuvo lugar en la zona comercial de Caucete, mientras el personal policial desarrollaba tareas investigativas para prevenir y esclarecer delitos en el departamento.

Al interceptar al sospechoso y constatar su identidad, se verificó que sobre él pesaba una orden de detención pendiente por el delito de daño agravado, hecho ocurrido el año pasado.

Una vez cumplidas las actuaciones de rigor, el hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.

Desde la fuerza destacaron que la aprehensión se concretó en el marco del trabajo permanente que lleva adelante la Brigada de Investigaciones Este, con el objetivo de combatir el delito y reforzar la seguridad en el departamento.