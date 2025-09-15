En el Auditorio Juan Victoria se llevó a cabo la muestra fotográfica denominada "Del silencio a la esperanza”, una propuesta que fue impulsada por la Dirección de Salud Mental y el Programa Provincial de Prevención del Suicidio del Ministerio de Salud de San Juan. Con 30 obras seleccionadas entre 86 inscriptos, la exposición buscó visibilizar y reflexionar sobre la prevención del suicidio, convocando a equipos sanitarios, artistas, familiares y vecinos. El encuentro, desarrollado en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, unió cultura y compromiso social, generando un espacio de diálogo, empatía y conciencia colectiva.

La actividad despertó gran interés comunitario, transformando el Foyer del Auditorio Juan Victoria en un punto de reunión abierto y participativo. Las imágenes mostraron miradas diversas sobre la salud mental, invitando a pensar y conversar sobre un tema que muchas veces es silenciado.

Desde la organización explicaron que la propuesta buscó convertir ese silencio en mensajes que conmuevan y motiven, fomentando una comunicación libre de estigmas. La iniciativa resaltó el valor del arte como herramienta para conectar personas, sensibilizar entornos y fortalecer la prevención.

Además de la exposición, el público pudo disfrutar de un cierre musical a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ.