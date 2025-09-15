Tras más de dos años de trámites y gestiones, León Peña, un adolescente de 16 años de San Juan, recibirá finalmente la prótesis para la columna que requiere para su cirugía en el Hospital Garrahan. La familia confirmó que, tras el reclamo que publicó DIARIO HUARPE, la obra social Incluir Salud ya designó al proveedor, y la ortopedia alemana que proveerá la prótesis de marca Legacy se comunicará con el equipo médico para coordinar la intervención.

La madre de León, Cinthya Jaled, indicó que tras varios rechazos de la obra social y la necesidad de presentar documentación actualizada, finalmente se aprobó la prótesis correcta. "Después de tantos años, recibimos la confirmación de que ya hay proveedor y mi hijo fue anotado en la lista de quirófano", comentó.

Actualmente León tiene 17 años.

A finales del 2023, Cintia presentó por primera vez el pedido médico. Incluir Salud le informó que la cirugía estaba aprobada y que ya contaba con un proveedor, la ortopedia Prolife. Sin embargo, el material no correspondía a lo que necesitaba León, ya que Prolife no provee la prótesis de la marca Legacy requerida. “Incluir Salud hizo un reclamo a Discapacidad de Buenos Aires y me respondieron que si el médico no aceptaba lo que ellos proveían, le darían de baja”, relató Cintia.

El procedimiento se concentrará en la parte inferior de la columna, debido a que la prótesis superior ya no puede retirarse. La intervención busca mejorar la postura, estabilidad y movilidad de León, quien convive con escoliosis congénita múltiple y ha pasado por más de 11 cirugías a lo largo de su vida.

Con el proveedor ya designado, los próximos pasos incluyen los turnos que León tiene programados en el Hospital Garrahan para el 4 y 11 de noviembre, donde se realizarán controles médicos y probablemente se acuerde la fecha de su operación de columna. Además, la familia ya tiene programadas para el próximo año las cirugías en ambos pies, coordinadas de manera que no interfieran con la recuperación de la columna.

"Mi hijo podrá tener una mejor calidad de vida, caminar sin dolor y mejorar su postura", destacó la madre. Cinthya agregó que también intervino en el caso la Defensoría de Pueblo de la provincia.

Con la aprobación definitiva de la prótesis, León da un paso importante en su recuperación y la posibilidad de mejorar su día a día, tras años de espera y gestiones ante la obra social.