El presidente Javier Milei viajará esta noche a Paraguay para cumplir con una cargada agenda oficial que lo mantendrá en Asunción hasta el miércoles. El mandatario argentino participará de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde será uno de los oradores principales, y mantendrá un encuentro bilateral con su par paraguayo, Santiago Peña.

Según confirmaron fuentes oficiales, el vuelo está previsto para las 23:00, poco después de la cadena nacional en la que Milei presentará los lineamientos del Presupuesto 2026. Una vez en Asunción, descansará y el martes desde las 10:00 encabezará la apertura de la CPAC en el Hotel Sheraton. Más tarde, a las 12:30, tendrá una reunión privada con Peña, con quien también compartirá un almuerzo.

Publicidad

La agenda continuará a las 18:30 con una disertación en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), donde expondrá sobre “Tecnología y Crecimiento” ante 1.500 jóvenes. Al día siguiente, el miércoles a las 10:15, Milei se trasladará al Congreso paraguayo para hablar en una sesión de honor convocada especialmente por su visita de Estado.

La CPAC contará con la presencia de funcionarios del gobierno de Santiago Peña, como los ministros de Industria y Comercio, Javier Giménez, y de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, además del titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. También participará el enviado de Donald Trump para Misiones Especiales, Richard Grenell.

Publicidad

Javier Milei junto a Santiago Peña, presidente de Paraguay.

Milei había previsto inicialmente viajar el martes, pero decidió adelantar la agenda para reducir el tiempo fuera del país. El regreso será el miércoles, ya que el jueves el mandatario recibirá en la Casa Rosada a los principales candidatos de La Libertad Avanza de todo el país, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones generales de octubre.