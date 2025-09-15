El departamento de Pocito fue el escenario de una rápida intervención policial que culminó con la detención de dos sujetos, a quienes se los acusó de haber cometido un robo agravado. El hecho sucedió en el interior del barrio Alberdi, cuando personal de la Policía de San Juan sorprendió a los individuos en el momento en que se daban a la fuga con varios elementos sustraídos del interior de un vehículo.

El Fiat Doblo cuya ventanilla fue violentada para cometer el robo.

Según informaron fuentes policiales, los aprehendidos fueron identificados como Franco Gabriel Herrera, de 25 años, oriundo del Campo de Batalla, y Joel Argentino Gonzales, de 22 años, con domicilio en el mismo barrio donde se produjo la detención. Los dos hombres quedaron a disposición de la Justicia y vinculados al fuero de Flagrancia.

La detención de los sospechosos fue el resultado a una denuncia de la propietaria del utilitario Fiat Dobló. La víctima, de 32 años, manifestó que desconocidos habían violentado la ventanilla trasera izquierda de su vehículo y se habían llevado diversos objetos de valor.

Cuando los efectivos policiales interceptaron a Herrera y Gonzales, encontraron en su poder los elementos denunciados por la damnificada. Entre los objetos secuestrados, figuraron un asiento para bebé de la marca Isofix, un bidón de cinco litros de líquido refrigerante, un kit reglamentario de seguridad para autos, que contenía un extintor y balizas, y una mochila de color morado.

El ayudante fiscal Facundo Romero del fuero de Flagrancia se hizo presente en el lugar y dispuso la detención de ambos sujetos. Los hombres fueron trasladados a la sede policial, donde se inició el proceso legal correspondiente. Ahora, Herrera y Gonzales deberán enfrentar los cargos por robo agravado, una causa que quedó a cargo del fuero de Flagrancia.