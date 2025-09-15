La firma Yumo S.R.L., dedicada al desarrollo de proyectos de construcción, anunció que se encuentra en la búsqueda de un técnico constructor o maestro mayor de obra para integrar su equipo de trabajo. La convocatoria está dirigida a profesionales con experiencia comprobable en obras civiles y capacidad para liderar equipos en campo.

Entre los requisitos que la empresa estableció para este puesto se destacan el manejo de personal, el conocimiento de topografía y el uso de nivel óptico, además de competencias en programas informáticos como Excel, Word y otras herramientas de gestión. También se valorará la trayectoria en la ejecución de obras civiles y la disposición para asumir responsabilidades de coordinación en proyectos de distintas escalas.

Publicidad

La posición requiere disponibilidad full time y posibilidad de trasladarse para trabajos fuera de la provincia, por lo que el perfil buscado debe contar con flexibilidad y compromiso para afrontar desafíos en diversos puntos del país.

Las personas interesadas en postularse pueden enviar su currículum vitae a personalparaobra.rrhh@gmail.com. Desde la compañía subrayaron que esta búsqueda forma parte de su plan de expansión, orientado a consolidar un equipo técnico sólido y calificado, capaz de responder a la creciente demanda de proyectos en el sector de la construcción.