La empresa Coca-Cola lanzó nuevas búsquedas laborales en la Argentina con casi 30 vacantes disponibles en distintas provincias, incluyendo a San Juan, donde se ofrece un puesto de promotor/a de ventas.

De acuerdo al portal oficial de empleos de la compañía, entre las provincias con mayor cantidad de ofertas figuran Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y San Luis. En la planta de Godoy Cruz, Mendoza, se publicaron en los últimos días posiciones como jefe/a de distribución, operarios de depósito, administrativos de almacén, operarios de mantenimiento, planta de agua y efluentes y producción.

En Buenos Aires, se destacan vacantes para operador de depósito en Chacabuco, repositor externo en Junín, promotor de ventas en Pergamino y pasantías de planeamiento en Bahía Blanca. En Córdoba buscan operadores de calidad temporarios, en Neuquén operadores de depósito, y en San Luis un/a administrativo/a de expedición.

Los interesados en postularse deben ingresar al portal de empleos de Coca-Cola Argentina y seguir un proceso que incluye subir el CV en formato PDF, importar datos desde Bumeran o Zonajobs, o completar el formulario manualmente. El sistema utiliza inteligencia artificial para cargar automáticamente la información del postulante, que luego puede ser editada y complementada con datos personales, académicos y laborales.

Una vez finalizados los pasos, los candidatos podrán hacer clic en “postularse” y adjuntar su currículum para iniciar la aplicación al puesto deseado.