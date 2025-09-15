La marmolería Mantova anunció la apertura de una búsqueda laboral destinada a cubrir un puesto de marmolero en su planta de San Juan. La empresa, dedicada a la fabricación de materiales para construcción, ofrece una oportunidad para quienes cuenten con conocimientos y experiencia en el trabajo sobre piezas de mármol, granito y superficies sintéticas.

La vacante apunta a incorporar a un profesional idóneo en el oficio, capaz de realizar tareas generales vinculadas al tratamiento de diferentes materiales. Entre las responsabilidades del cargo se incluyen el corte, trazado, perforado, pulido y lustrado de piezas, así como la colocación de mesadas y otros productos elaborados.

Publicidad

Dentro de los requisitos, Mantova valorará especialmente la experiencia previa en corte y terminaciones de mármol, granito y piedras sintéticas, además de habilidades prácticas para desarrollar el trabajo con precisión y prolijidad.

Las personas interesadas en postularse deben enviar su currículum vitae al correo cv@terusisa.com.ar o comunicarse al 264-4170000 para más información.