Un nuevo hecho delictivo se registró el pasado fin de semana en San Juan. Un abogado sufrió un robo en su estudio jurídico, ubicado en pleno centro de la ciudad, sobre calle Mendoza, pasando Santa Fe.

Al llegar en la mañana del lunes 15 de septiembre, el profesional advirtió la puerta abierta y el lugar revuelto, constatando luego el faltante de cerca de 12 millones de pesos en efectivo y dólares, además de una tablet de alta gama, según fuentes policiales.

El damnificado detalló que fueron sustraídos 7.000 dólares, equivalentes a $10.430.000 al cambio del dólar blue, y $1.500.000 en efectivo, correspondientes a un cobro reciente de un cliente. La tablet de alta gama completó un total aproximado de $11.930.000 robados.

La denuncia fue radicada en la UFI Delitos contra la Propiedad, y la investigación busca determinar cómo se cometió el ilícito durante el fin de semana, período en que el estudio permaneció desocupado.

Las autoridades judiciales y policiales están revisando las cámaras de seguridad de la zona y del propio estudio para identificar a los responsables. El inmueble se encuentra próximo a la Caja de Acción Social de la Provincia, lo que permitirá analizar imágenes del tránsito y movimiento de personas durante el fin de semana.

Con un monto robado cercano a los $12.000.000, la investigación se centra en esclarecer el golpe millonario y dar con los autores en los próximos días.