En el horario de la cadena nacional del presidente Javier Milei, se realizará un ruidazo autoconvocado en distintos puntos del país. La protesta, organizada a través de las redes sociales, se desarrollará este lunes a las 21, en simultáneo con el discurso en el que el mandatario presentará el proyecto de Presupuesto 2026.

La consigna que circula entre los convocantes sostiene:"Si Milei hace oídos sordos, hágamosnos escuchar". De esta manera, ciudadanos de Buenos Aires y varias provincias planean salir a las calles con cacerolas para manifestar su rechazo a las políticas de ajuste.

El mensaje de convocatoria no está firmado por partidos políticos ni organizaciones sociales, lo que refuerza su carácter autoconvocado. El reclamo se centra en el repudio a las medidas de ajuste y a los vetos presidenciales a leyes vinculadas al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.

En este contexto, el ruidazo será también una antesala de la tercera Marcha Federal contra el Gobierno de Milei, que tendrá como protagonistas a la comunidad universitaria y al Hospital Pediátrico Garrahan.

Qué dirá Milei en la cadena nacional

Tras la derrota electoral en Buenos Aires frente a Fuerza Patria, el Presidente buscará encaminar su gestión con el anuncio de los principales ejes del Presupuesto 2026. Según adelantaron desde la Secretaría General de la Presidencia, el mensaje fue grabado en la Casa Rosada y se transmitirá esta noche a las 21.

El jefe de Estado remarcará la necesidad de "sostener el equilibrio fiscal", manteniendo los lineamientos económicos sin modificaciones. La expectativa de los gobernadores está puesta en que el proyecto incluya algún esquema alternativo de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), aunque todo indica que no habrá cambios en ese sentido.

La emisión contará con la presencia de los ministros detrás del mandatario, tal como ocurrió en cadenas anteriores.