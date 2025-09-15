El programa La Voz Argentina atraviesa una etapa crucial mientras se acerca la final. Sin embargo, un cambio inesperado sacudió al jurado, ya que una de sus integrantes deberá ausentarse en varias grabaciones y será reemplazada temporalmente.

La cantante Lali Espósito, reconocida como la reina del pop en Argentina, está viviendo un año laboralmente intenso. Tras agotar entradas para su quinto show en el estadio Vélez en solo un año, como parte de la gira de su álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”, que la llevó a recorrer el país durante el invierno, su agenda se ha vuelto muy exigente.

Esta intensa actividad se combina con su compromiso como jurado en La Voz Argentina, lo que provocó que Lali tuviera que ausentarse en algunas grabaciones del programa. Según informó Sofi Martínez durante un stream react con Momi Giardina y Santi Talledo: “En el próximo programa Lali no estará. Hubo unas grabaciones de las que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación”.

Ante esta situación, la producción del talent show decidió convocar a Nicki Nicole para ocupar la silla de jurado durante las ausencias de Lali. La artista ya había tenido experiencia en esta función como co-coach en la temporada anterior junto a Mau y Ricky.

El jueves 11 de septiembre, Lali Espósito logró un hito al vender todas las entradas para su quinto concierto en el estadio Vélez en lo que va del año. En apenas cuatro horas desde la apertura de la venta general, la cantante agotó las localidades, convirtiéndose en la primera artista en la historia en lograr cinco shows completos en ese estadio en un solo año.

Durante las grabaciones de La Voz Argentina, Lali compartió su emoción al enterarse de esta noticia histórica, que refleja el gran momento profesional que atraviesa.