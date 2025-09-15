En la noche de este lunes 15 de septiembre, el presidente Javier Milei se dirigirá a los argentinos mediante una cadena nacional en un contexto considerado crítico para su gestión. La transmisión se enmarca luego de la reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y tras las “mesas políticas” que encabeza durante la jornada.

En su discurso, Milei defenderá las medidas de ajuste implementadas por su gobierno y presentará los lineamientos principales del Presupuesto 2026, buscando explicar su estrategia económica ante la ciudadanía.

En paralelo, ciudadanos autoconvocados convocaron a un cacerolazo nacional a partir de las 21 horas, coincidiendo con el inicio de la cadena nacional. La consigna de la protesta sostiene: “Si Milei hace oídos sordos, hagámonos escuchar”, y se espera que tenga repercusión en las calles de Buenos Aires y otras provincias del país.

El mensaje presidencial y las movilizaciones coinciden en un momento de tensión política y económica, marcando uno de los desafíos más complejos para la administración de Milei desde su llegada al poder.