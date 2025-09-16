El futbolista y figura de la selección argentina, Enzo Fernández, se sumó como embajador de la marca de moda masculina Equus. Desde su residencia en Inglaterra, lugar donde juega profesionalmente, protagonizó un fashion film que marca el inicio de la temporada primavera-verano 2026 de la firma argentina.

Equus eligió a Fernández por representar los valores centrales de su identidad: dedicación, superación, trayectoria y liderazgo. La campaña, titulada Enfoque, busca transmitir la importancia de mantener una visión clara y constante para alcanzar objetivos, un concepto que el mediocampista comparte plenamente.

“Me gustó que una marca argentina piense en mí como nuevo embajador. Cuando Equus me contó el concepto de la campaña, no lo dudé. Creo que ambos compartimos las ganas de superarnos día a día”, expresó Enzo Fernández en relación a su incorporación.

Para la producción, la marca viajó hasta Inglaterra y seleccionó cinco looks destacados de su colección primavera-verano 2026. Entre ellos, se destacan piezas de sastrería en lino color off white y camisas de manga corta, tanto lisas como a rayas, que el futbolista lució desabrochadas, mostrando un estilo urbano y fresco.

Desde Equus resaltan que “Enzo representa esfuerzo, crecimiento, determinación y superación. Desde sus inicios, su historia refleja la importancia de enfocarse como punto de partida para lograr lo que se propone con la mirada en lo esencial. Cada jugada de él muestra que la verdadera fuerza no viene de la perfección, sino de la perseverancia”.

Pedro y Martín Wolfsohn, CEO de Equus, declararon: “Estamos muy felices de que Enzo se haya unido ya que refleja de qué está hecha la historia de nuestra marca. Somos un equipo que cada día asume nuevos desafíos, siempre con pasión y dedicación en lo que hacemos. Sin dudas, eso es lo que nos convirtió en la marca que somos hoy”.