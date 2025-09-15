Publicidad
San Juan: los colegios privados sin clases el próximo 17 de septiembre

El Ministerio de Educación provincial confirmó que las instituciones de gestión privada suspenderán las actividades en el marco del 60° aniversario de la Educación Privada en Argentina.

Hace 3 horas
La fecha coincide con el Día del Profesor, en homenaje a José Manuel Estrada. Habrá actos y homenajes a los docentes. (Foto archivo)

El miércoles 17 de septiembre los colegios de gestión privada de San Juan no dictarán clases, según informó el Ministerio de Educación de la provincia. La medida responde a la conmemoración del 60° aniversario de la Educación Privada en Argentina, jornada que se reconoce a nivel nacional y que marca un día especial para las instituciones del sector.

La fecha también coincide con el Día del Profesor, instaurado en honor a José Manuel Estrada, educador, político y referente histórico del pensamiento pedagógico argentino. En ese marco, las escuelas privadas sanjuaninas se sumarán a la doble conmemoración.

Desde las instituciones se planifican actividades conmemorativas que incluyen actos escolares, encuentros especiales y homenajes a docentes, en reconocimiento a su aporte en la formación de generaciones de estudiantes.

De este modo, la jornada del 17 de septiembre tendrá un carácter doblemente significativo: por un lado, el recuerdo de un educador clave en la historia del país, y por otro, la celebración de seis décadas de consolidación de la Educación Privada en Argentina.

