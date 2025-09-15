El miércoles 17 de septiembre los colegios de gestión privada de San Juan no dictarán clases, según informó el Ministerio de Educación de la provincia. La medida responde a la conmemoración del 60° aniversario de la Educación Privada en Argentina, jornada que se reconoce a nivel nacional y que marca un día especial para las instituciones del sector.

La fecha también coincide con el Día del Profesor, instaurado en honor a José Manuel Estrada, educador, político y referente histórico del pensamiento pedagógico argentino. En ese marco, las escuelas privadas sanjuaninas se sumarán a la doble conmemoración.

Desde las instituciones se planifican actividades conmemorativas que incluyen actos escolares, encuentros especiales y homenajes a docentes, en reconocimiento a su aporte en la formación de generaciones de estudiantes.

De este modo, la jornada del 17 de septiembre tendrá un carácter doblemente significativo: por un lado, el recuerdo de un educador clave en la historia del país, y por otro, la celebración de seis décadas de consolidación de la Educación Privada en Argentina.