A las 19 horas de este domingo, la rápida intervención del personal policial del Cuerpo Especial de Vigilancia (CEV) permitió la detención de un delincuente en la zona céntrica de la Capital, quien además registraba un pedido de captura vigente por un delito de Hurto Calificado. Federico Aguirre, buscado por hurto calificado desde hacía 9 años, cayó in fraganti cuando intentaba sustraer herramientas de una playa de estacionamiento.

Este malviviente era buscado desde hacía 9 años.

Los efectivos, quienes patrullaban en el móvil Cobra 14 a cargo de la oficial ayudante Florencia Aballay y en compañía del agente Pablo Olmos, fueron comisionados a la intersección de calle Laprida y Jujuy, específicamente a un sector colindante a una dependencia del Ministerio de Educación. El llamado advirtió que un sujeto saltó desde una pared hacia el interior de un predio. Los testigos describieron al sospechoso, quien vestía un buzo oscuro, una gorra de color azul y lentes de sol.

Al momento de la llegada del móvil policial, el agente Olmos ingresó a un pasaje que colinda con una playa de estacionamiento ubicada en Laprida al 354 Este, un punto estratégico que también limita con la Junta de Clasificación Docente. Desde el muro divisorio, el agente observó al masculino que coincidía plenamente con las características aportadas por los testigos. El sujeto se encontraba dentro de la playa de estacionamiento y forcejeaba activamente el candado de un cofre metálico. Dicho elemento, según trascendió más tarde, era utilizado para guardar herramientas de trabajo, propiedad de Jorge Mario Palma, un ciudadano de 74 años de edad.

La caja que el delincuente quiso violentar para robar las herramientas.

El delincuente, al percatarse de la presencia del personal policial, intentó escapar con urgencia. Saltó nuevamente el muro hacia el frente de la propiedad para ganar la calle. Sin embargo, en ese preciso momento se produjo la aprehensión del sospechoso. Para la maniobra, el CEV contó con la colaboración crucial del móvil Cobra 07, al mando de la agente Anabel Palacios, quien asistió en el cerrojo de la zona.

Tras la detención, los efectivos solicitaron directivas a la Base Acusatorio. Inmediatamente se hizo presente en el lugar el ayudante de fiscal, doctor Facundo Romero, perteneciente a la Unidad Fiscal de Flagrancia, quien inició el Procedimiento Especial de Flagrancia, un mecanismo legal que busca acortar los tiempos procesales. El sujeto aprehendido fue trasladado a la sede de la Comisaría Seccional Tercera por motivos de jurisdicción.

Aguirre intentó saltar la pared por donde ingresó al estacionamiento, pero afuera era esperado por más policías.

En la dependencia policial se confirmó la identidad del detenido: Federico Gonzalo Aguirre Suarez, de 27 años, con domicilio en el barrio Veretta del departamento 25 de Mayo. La sorpresa llegó al momento del chequeo de antecedentes, la base de datos arrojó que Aguirre registraba un pedido de captura activo. La orden fue emitida el 27 de enero del año 2016 por el delito de Hurto Calificado. El requerimiento emanó de la Comisaría 32° de Las Casuarinas, también en el departamento 25 de Mayo, y contó con la intervención del Quinto Juzgado de Instrucción. De esta manera, una detención por hurto en grado de tentativa derivó en la captura de un hombre que era buscado por la Justicia provincial desde hacía 9 años.