Un control de tránsito de rutina en el departamento Capital de San Juan destapó un escenario delictivo, que culminó con la aprehensión de un hombre que no solo transportaba estupefacientes, sino que también registraba tres órdenes de captura vigentes emitidas por Juzgados de Faltas.

El suceso se desencadenó cuando el móvil policial identificado como Cobra 14, a cargo del oficial Nicolás Andrade y el cabo Maciel Flores efectuaban una recorrida habitual por la jurisdicción. Los efectivos observaron una camioneta Ford EcoSport de dominio MOQ 888 que se encontraba estacionada en un lugar no permitido y fueron a entrevistar a su conductor.

La marihuana que el detenido llevaba en un frasco adentro de una riñonera.

Por esta infracción de tránsito, los agentes solicitaron al conductor del vehículo que exhibiera la documentación correspondiente. Fue en ese instante que Rodrigo Daniel Ascurra, de 32 años, con domicilio en el barrio Fraternidad de Capital comenzó a proferir insultos contra el personal policial. Ante la actitud hostil y las agresiones verbales, los uniformados procedieron de inmediato a la aprehensión del sujeto.

Al realizarle el palpado de urgencia, los policías solicitaron al detenido que exhibiera el contenido de un accesorio tipo riñonera que portaba. La requisa reveló el contenido de un frasco de vidrio transparente que alojaba una sustancia vegetal, que aparentaba ser marihuana. Además, en el interior de la riñonera, los agentes hallaron seis paquetes de papel para armar cigarrillos y lo más alarmante para los uniformados fue el hallazgo de un vaso de color blanco que en su interior contenía lo que parecían ser hongos alucinógenos.

El departamento Drogas Ilegales secuestró la marihuana y los hongos alucinógenos

Inmediatamente los efectivos policiales solicitaron la presencia de personal del Departamento de Drogas Ilegales, quienes acudieron al lugar y realizaron las medidas de rigor para la comprobación y el secuestro de las sustancias. Las pruebas de campo arrojaron resultado positivo para estupefacientes.

Junto al sujeto se encontraba una mujer que fue identificada como Gabriela Belén Fernández, de 29 años, domiciliada en Valle Fértil, quien acompañaba a Ascurra. La mujer quedó vinculada a un expediente contravencional del 2∘ Juzgado de Faltas.

El prontuario oculto del conductor

Consultado el SICOP sobre la identidad del sospechoso se conoció que presentaba varios pedidos de captura vigentes. Por ello Ascurra quedó vinculado a un nuevo expediente contravencional. La camioneta Ford EcoSport en la cual circulaba quedó en depósito judicial de la Comisaría 3°, por la falta de documentación exigida para circular. En relación con el hallazgo de drogas, el sujeto quedó licenciado de la causa tras las primeras actuaciones.

No obstante, las averiguaciones posteriores revelaron que Rodrigo Daniel Ascurra registró un historial pendiente con la Justicia que agravó su situación. Se constató que el hombre poseía tres pedidos de captura activos.

El primer pedido data del 29 de julio del año 2013, dispuesto por el Tercer Juzgado de Faltas, donde debía cumplir un día de arresto y no lo hizo. El segundo corresponde al 22 de noviembre de 2019, con intervención del Primer Juzgado de Faltas, por una pena de 30 días de arresto. Finalmente, un tercer pedido de captura fue emitido el 2 de octubre de 2019, también por el Primer Juzgado de Faltas, con una pena de 30 días de arresto. De esta manera, Ascurra quedó a disposición de los juzgados intervinientes, lo que permitió saldar sus cuentas pendientes de larga data con la Justicia local.