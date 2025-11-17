La jornada financiera comenzó con señales mixtas para los activos argentinos tanto en Wall Street como en la plaza local. Los bonos soberanos en dólares operan en terreno positivo, mientras que las acciones muestran retrocesos tras un inicio alcista.

Los títulos de deuda impulsan la mejora del segmento, especialmente el Bonar 2041, que avanza 0,6%. En paralelo, los bonos bajo legislación local registran caídas generalizadas, aun con la tendencia favorable en la deuda dura. Con estos movimientos, el riesgo país se mantiene estable en torno a los 613 puntos básicos.

En el mercado accionario, el Merval retrocede 0,7% luego de haber comenzado la rueda con ganancias. Dentro del panel líder, las acciones alternan subas y bajas, en un contexto de cautela inversora y toma de ganancias.

En Wall Street, los papeles argentinos operan en baja, con caídas de hasta 1,1%, como en el caso de Banco Macro, que encabeza los descensos entre las empresas locales que cotizan mediante ADR.

En el frente cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.430 en la pizarra del Banco Nación, sin variaciones significativas al inicio de la jornada.