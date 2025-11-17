En una entrevista detallada frente a Moria Casán, Eugenia Suárez se sinceró sobre los inicios de su relación con Mauro Icardi, revelando el profundo dolor y la "horrible traición" que sufrió antes de que la pareja se consolidara. La actriz confesó que, tras un momento definitorio en París, Icardi tomó una decisión que la dejó completamente al margen.

La China Suárez confesó: "Yo lo odié. Lo odié profundamente durante tres años".

Esta bronca, dolor y decepción se originaron cuando Icardi decidió volver con Wanda Nara. Luego de todo lo que vivieron en un hotel de París en una "noche mágica", Icardi optó por reconciliarse con su esposa, haciendo todo lo que Wanda le pidió y, en el proceso, entrando él mismo en una profunda depresión. Para la China, este giro significó quedar al margen, reducida a un recuerdo.

A pesar de este odio, la actriz reconoció que el inconsciente jugaba en su contra: "Yo lo odiaba, pero lo soñaba cada tanto y me daba mucha bronca".

Tras la ruptura inicial, la actriz aseguró que no quería saber nada del futbolista y pasó a estar afuera, sin contacto. La China contó que ese distanciamiento la ayudó a no tener nostalgia de lo que podría haber pasado. "Nos odiábamos, él apostó por lo suyo y yo hice la mía", declaró la actriz, asegurando que se puso de novia e hizo su vida en esos años, sin querer saber nada cuando leía cosas de él.

No obstante, la China Suárez reveló un dato desconocido hasta ese momento sobre el inicio de su affaire. Explicó que, cuando empezaron a hablar en París, Mauro Icardi "estaba separado" de Wanda Nara, aunque eso no se sabía públicamente.